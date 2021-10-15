Четверо жителей Сургута организовали сеть подпольных игровых клубов Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Четверо жителей Сургута с мая по июнь 2021 года организовали в нескольких городах округа игорные клубы, в которых устраивали азартные игры на игровых автоматов и компьютерах.

На организаторов работали около 11 местных жителей, а сами они контролировали поступление денег и распределяли прибыль. Для конспирации злоумышленники создали фиктивный благотворительный фонд, который реальную благотворительность не осуществлял, а ставки на игру принимались от граждан под видом добровольных пожертвований.

- Сотрудниками СК России по ХМАО-Югре и УМВД России по ХМАО-Югре при поддержке спецподразделений Управления Росгвардии по ХМАО-Югре, пресечена деятельность 5 клубов, где обнаружены и изъяты более 180 единиц игрового оборудования, в том числе игровые автоматы и компьютеры, используемые в качестве игровых автоматов, денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Подозреваемых задержали, у одного из них при попытке покинуть территорию Югры, нашли 32 миллиона рублей, которые получены от незаконных азартных игр.

По уголовному делу продолжается расследование.