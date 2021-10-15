В Нижневартовской больнице увеличили места для ковидных пациентов Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске пересмотрели время работы мобильных пунктов вакцинации. Об этом сегодня сообщили во время заседания муниципального Оперштаба.

- Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличились в три раза. За последние четыре дня первый компонент получили около 3,5 тысячи вартовчан. Всего на данный момент прививку от COVID-19 сделали свыше 90 тысяч жителей города, - сообщила главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.

Мобильный пункт, который раньше размещался в нижневартовском МФЦ, сменил место своего базирования на МФК «Европа сити». Пройти вакцинацию можно будет в будни с 16 до 19 часов, в выходные - с 12 до 15 часов. Аналогичный режим работы и у мобильного пункта на базе ТРЦ «ЮграМолл».

По словам главного врача БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексея Сатинова, более 90% пациентов, которые находятся в госпитале, ранее не были вакцинированы от коронавируса. Всю последнюю неделю врачи наблюдают рост обращений вартовчан за медицинской помощью, поэтому коечный фонд увеличили с 300 до 350 мест. Сейчас 250 коек уже занято.