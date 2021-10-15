Запах гари на территории Югры появился от горящих торфяников в соседних регионах Фото: Юлия Кучеренко

В центральных районах Югры последние пару дней присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров. Сообщили в Департаменте гражданской защиты населения ХМАО-Югры.

- Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров в предшествующем периоде (10-15 октября), дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов - пояснили ситуацию в ведомстве.

Предположительно ветер принес запах гари со стороны Свердловской области, там действуют 26 очагов торфяных пожаров на площади 4,8 Га.

Специалисты говорят, что угроз для жизни в сложившейся обстановке не прогнозируются. Но тем не менее, по прогнозу направления ветров и погоде, ситуация продлится до 6 дней. В Департаменте гражданской защиты населения отметили, что концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе округа не превышают предельно допустимой концентрации.