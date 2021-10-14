Погода в Югре на 14 октября 2021 года: утром туман Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 14 октября 2021 года: температура воздуха днём +7, +12 °С, местами +1,+6 °С, ночью +3, -2 °С, местами до -7 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами дождь и мокрый снег, а утром местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +8, +10 °С, ночью 0, +2 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 14 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день по разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока - ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег - его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда - зима».