Наркосбытчик из Сургута отправится на 9 лет в колонию строгого режима Фото: Татьяна Коркина

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 24-летнему местному жителю. Он признан виновным по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

В сентябре 2020 года подсудимый получил от подельника партию наркотиков и собирался их сбыть наркозависимым жителям города через «тайники-закладки». Но благодаря сотрудникам полиции молодой человек задержан, а наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с судебным решением, наркосбытчик попытался обжаловать приговор в апелляционном порядке. Но жалоба осуждённого оставлена судебной коллегией по уголовным делам суда ХМАО-Югры без удовлетворения.