В Сургут привезли православную икону с частицами мощей святых Фото: Администрация Сургута

В Сургут привезли икону с частицами мощей святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Икона пробудет в Сургуте до первого ноября. Она находится в православном храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Прихожане могут посетить церковь ежедневно по адресу пр. Кедровый, 4. Со вторника по пятницу около иконы служится акафист, который начинается в 13.00.

Фото: Администрация Сургута

– Для любого верующего прибытие святыни – большое событие. Икону с частицами мощей святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии каждый год доставляют в Сургут на престольный праздник. Сегодня молиться этим святым нужно прежде всего о даровании благочестивой добродетельной жизни, семейном благополучии – рассказал протоиерей Павел Придатченко, клирик прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

В храме соблюдают все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы безопасности, связанные с распространением коронавирусом.