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Спорт13 октября 2021 15:49

Спортсмен из Нефтеюганского района отправился на VI Всероссийский фестиваль ГТО

Он будет защищать честь округа на Первенстве России по северному многоборью
Виктория Терина
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Спортсмен из Нефтеюганского района отправился на VI Всероссийский фестиваль ГТО Фото: Администрация Нефтеюганского района

Спортсмен из Нефтеюганского района отправился на VI Всероссийский фестиваль ГТО Фото: Администрация Нефтеюганского района

Спортсмен из Нефтеюганского района принимает участие в финале VI Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников. Глеб Кравцов вместе с делегацией из Югры отправился в Международный детский центр "Артек", где соберутся 303 учащихся из 69 регионов России. - Это мое самое большое путешествие. Я, конечно, немного волнуюсь, но при этом и рад, что смогу увидеть Крым, классно провести время и познакомиться с новыми людьми - рассказал Глеб. Пойковчанин занимается северным многоборьем и уже успел завоевать множество наград, а одно из последних достижений - стал членом сборной команды Югры. И теперь югорский спортсмен будет защищать честь района и округа на Первенстве России по северному многоборью. Отметим, что в "Артеке" юные физкультурники примут участие в тренингах, квестах, деловых играх. Детский центр уже в четвертый раз принимает участников фестиваля ГТО среди школьников.