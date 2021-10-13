В Сургутском районе разбойник угрожал водителю огнестрелом, если тот не отдаст ему деньги Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело в отношении судимого за кражу 42-летнего мужчины. Он подозревается в разбое, которое совершил против 27-летнего молодого человека. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, преступление произошло в начале октября 2021 года.

Полицейские выяснили, что в тот день потерпевший ехал в Сургут за покупками по трассе «Угут – Пыть-Ях». Парень остановился, чтобы отдохнуть, но в это время мимо проехал автомобиль, который резко затормозил и вдруг подъехал к нему «задом». Таким образом, потерпевший оказался заблокирован в своем авто и не мог дальше ехать. После этого неизвестный подошел к водителю и начал требовать деньги, угрожая огнестрелом. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал разбойнику наличку в сумме 1 тысячу рублей, после чего тот скрылся.

В полицию парень обратился спустя несколько дней, что усложнило поиски разбойника. Однако оперативники все-таки его поймали и выяснили, что оружием он владеет на законных основаниях. Сам подозреваемый объяснил, что совершил преступление из корыстных побуждений.

Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.