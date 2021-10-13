Чиновники отреагировали на жалобы жителей Ханты-Мансийска на задерживающиеся автобусы и маршрутки Фото: Татьяна Коркина

Представители администрации Ханты-Мансийска отреагировали на жалобы жителей города по поводу долгого ожидания автобусов и маршруток на остановках. Обращения хантымансиййцев зафиксировала система «Инцидент-менеджмент» Центра управления регионом, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Чиновники, общественники и депутаты проверили график движения автобусов и выходили на проверку три раза: утром — с 7:30 до 8:30, в час пик — с 17:00 до 18:00, и после 20:00 часов вечера.

Итоги рейда показали, что транспорт приходит по расписанию, задержек и скопления людей нет.