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Туризм13 октября 2021 13:50

Самолеты L-410 полетят в Надым и Ноябрьск через Нижневартовск по средам и четвергам

Авиаперевозчик начинает новую полетную программу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Самолеты L-410 полетят в Надым и Ноябрьск через Нижневартовск по средам и четвергам

Самолеты L-410 полетят в Надым и Ноябрьск через Нижневартовск по средам и четвергам

Фото: Татьяна Коркина

Авиакомпания «СиЛА» впервые открывает рейсы из Новосибирска в Надым и Ноябрьск, а в Нижневартовске будет проходить промежуточная посадка. Об этом сегодня, 13 октября, рассказали в пресс-службе городской администрации. Вылеты самолета L-410 сообщением «Новосибирск – Нижневартовск – Надым» запланированы по средам, начиная с сегодняшнего дня, а рейс «Новосибирск – Нижневартовск – Ноябрьск» будет летать по четвергам.

Стоимость билета в одну стороны – 4 650 рублей, а в Надым 3 700 рублей. Отмечается, что полеты организованы в рамках реализации субсидирования из федерального бюджета.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Рейсы на билет можно купить в офисе авиакомпании, по телефонам, в ватсапе и в авиакассах города. Не забываем про Интернет.