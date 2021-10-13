В Югорске проверяют, правда ли, что в детском саду «Якорек» избили маленького мальчика. Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре следователи проверяют информацию, которая поступила в полицию Югорска по поводу избиения ребенка в детском саду. Сообщение о насилии к малышу поступило от родителей мальчика, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, 12 октября 2021 года воспитанник детского сада «Якорек» в Югорске получил травму головы. Однако медики дошкольного учреждения не оказали ребенку своевременную медицинскую помощь. Сейчас следователи выясняют, как все произошло, били ли мальчика другие воспитанники детского сада и как к этому относились воспитатели.

Более того, проверяется информация о ненормальных действиях отдельных работников детсада, которые поступают от жителей города. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.