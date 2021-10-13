В Нефтеюганске задержаны подозреваемые в краже телевизора и микроволновки Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, по горячим следам раскрыто 25. Так, в Нижневартовском районе молодые люди 19 и 20 лет, не далеко от поселка Высокий, украли 7 фрагментов металлических труб.

В лесном массиве Ханты-Мансийска задержан молодой человек, в правом кармане куртки которого обнаружен сверток с наркотиком массой 0,60 грамма. А в Нефтеюганске задержаны подозреваемые в краже имущества из жилого дома. Ими оказались 21-летний и 23-летний молодые люди, которые, по улице Березовой, сняли с петель входную дверь и проникли в жилой дом и прилегающий к нему гараж, откуда похитили телевизор, микроволновку, металлические решетки и радиаторов отопления на 250 тысяч рублей. Оба парня были ранее неоднократно судимы за кражи.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.