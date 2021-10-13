В Ханты-Мансийском районе в ДТП пострадали женщина и годовалый ребенок Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В поселке Горноправдинск, Ханты-Мансийского района, 24-летний водитель автомобиля «Инфинити», не справился с управлением и наехал на препятствие в виде дорожного ограждения. Автомобиль перевернулся и в результате пассажиры, 33-летняя женщина и годовалый мальчик получили травмы. На авто все еще не сменены летние шины.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление с признаками опьянения; 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации внимания. Чтобы не попадать в ДТП и не рисковать жизнью окружающих, необходимо правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погоды.