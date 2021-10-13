За сутки от коронавируса в Югре умерли 12 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 218 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 77 743 случаев новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 48; Ханты-Мансийске – 34; Нижневартовске – 20; Сургутском районе – 20; Урае – 14; Нефтеюганске – 13; Советском районе – 12; Нягани – 8; Югорске – 7; Кондинском районе – 7; Мегионе – 7; Ханты-Мансийском районе – 6; Радужном – 6; Когалыме – 5; Нижневартовском районе – 4; Березовском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Нефтеюганском районе – 1; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 200 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 215 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в самоизоляции, находятся 15 948 жителей Югры, сняты с наблюдения – 316 456 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 6 149 человек, всего прошли обследование 2 303 457 человек.

Состояние 167 пациентов тяжелое, 132 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек - 12. За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерли 1 159 человек. За сутки выписались по выздоровлению 222 человека, за весь период пандемии заболели 73 783 югорчан.