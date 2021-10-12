Житель Нефтеюганска пригласил мошенников на свидание и потерял деньги

Возбуждено уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске с заявлением о мошенничестве обратился 29-летний житель города, он по своей наивности лишился 24 тысяч рублей.

В социальной сети парень познакомился с девушкой и у них завязались романтические отношения. Нефтеюганец решил пригласить избранницу на реальное свидание, она согласилась и предложила провести первое свидание в якобы недавно открывшемся кинотеатре. На телефон потерпевшего она отправила ссылку на контакты заведения и он как истинный джентльмен поддержал выбор для места встречи и связался с администратором центра.

Работники несуществующего кинотеатра предложили воспользоваться акцией, арендовать весь зал и заплатить при этом всего лишь 2,5 тысячи рублей. Доверчивый мужчина не смог отказаться от такого выгодного предложения и по отправленной ему ссылке оплатил необходимую сумму. Но система выдавала ошибку и платеж якобы не проходил. Спустя несколько попыток с его карты списались 12 тысяч рублей.

Для возвращения денег мошенники предложили вернуться на страницу оплаты и ввести излишнюю сумму. Мужчина проследовал инструкциям, но вместо возврата снова потерял деньги. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.