В окружной больнице Нефтеюганска завершен косметический ремонт Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В окружной больнице Нефтеюганска завершен косметический ремонт на четвертом этаже терапевтического корпуса, там с начала пандемии располагается ковидный госпиталь. А летом, когда поступление пациентов в инфекционное отделение стало минимальным, удалось освободить четвертый этаж и приступить к ремонту.

Сейчас в здании полностью заменены электрические сети и приборы электроснабжения, в палатах возле каждой кровати установлена консоль с индивидуальным освещением и розетками, заменена сантехника. Для удобства маломобильных пациентов в ванных комнатах установлены безбордюрные душевые кабины. В процедурных и перевязочных заменена плитки, а ещё везде заменен линолеум, покрашены стены и потолки.

Завершен ремонт и главного крыльца терапевтического корпуса – там заменен пандус из бетона, облицованного плиткой на металлический, и уложено нескользящее покрытие ступеней.

Во время ремонта больница продолжала оказывать медицинскую помощь и все, кому требовалась госпитализация, её получили.