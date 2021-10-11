Жительница Сургутского района лишилась денег продавая велотренажер Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургутского района обратилась 45-летняя женщина и заявила о мошенничестве.

Женщина хотела продать велотренажер, поэтому опубликовала объявление о продаже в соцсетях и указала свой номер. Через некоторое время югорчанке пришло сообщение от потенциальной покупательнице. Для совершения сделки она отправила ссылку, якобы для зачисления денег на счет продавца.

Жительница Сургутского района, не подозревая, что общается с мошенницей, перешла по ссылке и ввела данные карты, а также код подтверждения из смс. В итоге со счета северянки списались 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.