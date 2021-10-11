За решетку отправился участник ОПГ, распространявший наркотики по Югре Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе суд вынес обвинительный приговор участнику организованной группы и признал его виновным по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в особо крупном размере" и "контрабанда наркотических средств в крупном размере".

Как сообщают в прокуратуре округа, 26-летний житель Тюмени вступил в организованную преступную группу, которая занималась сбытом синтетических наркотиков через интернет-магазин на территории Сургута и Пыть-Яха. Преступники получали от соучастников крупные партии наркотиков, подсудимый фасовал их и раскладывал в «тайники – закладки».

При задержании у подсудимого изъято около 5 килограмм наркотиков. А в сентябре 2019 года он провез через таможенную границу из Украины в Россию наркотики для личного потребления.

Наркосбытчику дали 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ещё 2 соучастникам организованной группы также вынесены обвинительные приговоры.