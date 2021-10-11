Водитель без прав спровоцировал ДТП в Сургуте Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте столкнулись сразу 4 автомобиля. 31-летний водитель автомобиля «Лада», столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находился 35-летний мужчина, а после автомобиль въехал в столб. Далее Ладу вынесло на встречку где она врезалась в «Рено», под управлением 50-летнего мужчины, а после этого Ладу отбросило на дорожный знак, после чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Как оказалось водитель Лады ранее лишен прав, а в этот раз отказался от медицинского освидетельствования. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» - 6-летний мальчик, пассажир «Шевроле» - 65-летняя женщина получили травмы.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 22 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пассажиры. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 27 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования; 11 – за повторное управление с признаками опьянения; 39 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 46 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры призывает водителей соблюдать нормы дорожной безопасности.