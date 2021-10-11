В Нефтеюганске вместо объявлений о продаже наркотиков появились граффити

В Нефтеюганске вместо ссылок на наркотики появились граффити Фото: ОМВД России по Нефтеюганску

Полицейские Нефтеюганска вместе с общественниками и художниками из молодежного объединения «Стрит Арт» закрасили объявления о продаже наркотиков на фасадах зданий. Вместо ссылок на запрещенные сайты на стенах домов появились настоящие объекты искусства.

Такие акции в Нефтеюганске стали уже традиционными, они помогают в борьбе и профилактике с наркотической зависимостью. Благодаря современным техникам трафаретной граффити участники акции изобразили государственного деятеля Российской империи. Выбор на Петра Столыпина пал не случайно, так как именно он ужесточил наказание за совершение тяжких преступлений. Его фраза: «Нам нужна Великая Россия!» стала крылатой.

- Нам нужна здоровая Россия, - продолжил фразу заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по Нефтеюганску Илья Емельянов.

Участники попытались донести мысль о том, что в жизни нет места наркотикам. Нет лучше здорового образа жизни, хороших и верных друзей. В рамках акции закрашено несколько десятков надписей. Полицейские и общественники надеются, что такие акции привлекут внимание подрастающего поколения к искусству и не дадут молодым людям переступить запрещенную черту.