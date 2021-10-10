В Нефтеюганске задержали 29-летнего продавца гашиша. Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске задержали 29-летнего продавца гашиша. Сейчас оперативники устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

– Ранее стражи порядка задержали мужчину с гашишом, было возбуждено уголовное дело. Теперь полицейские установили личность гражданина, который сбыл подозреваемому запрещенное к обороту вещество. Сбытчиком оказался 29-летний житель города, он лично передал наркотик покупателю, – сообщает ОМВД России по г. Нефтеюганску.

По факту сбыта возбуждено уголовное дело «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Подозреваемый помещен в ИВС.