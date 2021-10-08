На региональных автомобильных дорогах Югры построят больше 3 км линий электроосвещения Фото: Юлия Кучеренко

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году построят более 3 км линий электроосвещения на региональных автомобильных дорогах Югры.

Новые линии освещения будут построены на наиболее аварийных участках, подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам, дорогах с высокой интенсивностью движения. Так, линии электроосвещения появятся на двух участках трассы Сургут – Нижневартовск (на 64 км и на кольцевой развязке на 33 км), на 45 км дороги Подъезд к городу Когалым, на 42 км трассы Сургут – Лянтор и на Объездной дороге Ханты-Мансийска.

- «При строительстве мы используем современные светодиодные светильники российского производства, хорошо зарекомендовавшие себя в районах Крайнего Севера. Технические решения, применяемые при их изготовлении, позволяют работать в условиях резких перепадов температур и давления, – рассказал специалист подрядной организации.

На сегодня работы на 4 объектах выполнены на 60%, а именно: установлены опоры освещения, ведутся работы по подключению электросетей. На Объездной дороге города Ханты-Мансийска проводят подготовку.

Работы планируется полностью завершить до конца 2021 года. Причем на всех 5 участках региональных магистралей линии электроосвещения будут построены по контрактам жизненного цикла. Это значит, что подрядчик по одному контракту построит линию освещения, и будет её содержать в течение 3 лет. Впервые практику заключения долгосрочных контрактов в Югре опробовали ещё в 2019 году.

По нацпроекту к 2024 году планируется перевести на контракты жизненного цикла 70% работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог.