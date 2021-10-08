В Урае стартовала призывная комиссия Фото: Администрация города Урай

В Урае стартовала призывная комиссия. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в порядок подготовки призывников к службе в вооруженных силах, поэтому весенний призыв пройдёт в особых противоэпидемических условиях.

По словам сотрудников военного комиссариата города, перед работой медицинской и призывной комиссий помещение тщательно обрабатывается дезсредствами. А утром на призывной пункт приходят врачи, которые на входе измеряют температуру тела и дезинфицируют руки всем пришедшим в военкомат. Особенность этого призыва в том, что к работе с призывниками допустят только привитых или переболевшие коронавирусом и имеющим антитела сотрудников военных комиссариатов - это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Чтобы избежать массовости и большого потока людей каждый юноша приходит в призывной пункт в строго установленное для него время, а перед комиссией призывникам также измеряют температуру и выдают маски, если они у них отсутствуют. Кроме того, все призывники во время прохождения медкомиссии пройдут тест на коронавирус.

Всего за осень призывную комиссию пройдут больше 200 человек. В числе новобранцев — выпускники школ Урая, которые не поступили в высшие учебные заведения в этом году, а также студенты Урайского политехнического колледжа.