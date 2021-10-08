Сургутские врачи спасли беременную женщину от инсульта Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

У 31-летней жительницы Сургута на позднем сроке беременности проявилась опасная патология сосудов головного мозга. Женщина в конце беременности стала жаловаться на внезапно возникшие сильные головные боли.

Врачи нашли у женщины врождённое заболевание – артериовенозную мальформацию. Это клубок переплетённых сосудов, где отсутствует капиллярный кровоток. По внешнему виду и серьезности осложнений эту патологию часто сравнивают с Медузой Горгоной. Такая болезнь чревата кровоизлияниями, судорогами и другими симптомами.

- Магнитно-резонансная томография также показала наличие гематомы, вызванной разрывом мальформации. Она была небольших размеров, но свидетельствовала об уже случившемся геморрагическом инсульте. Мы признали состояние пациентки жизнеугрожающим, так как вероятность повторения внутримозгового кровоизлияния была высока. Это непростая ситуация – хирургическое вмешательство требуется и срочно, но в то же время оно сопряжено с рисками из-за беременности, – рассказал главный нейрохирург Югры, заведующий нейрохирургическим отделением №3 Сургутской травмбольницы Александр Богословский.

Пациентка согласилась на кесарево и из травмбольницы новорожденный сразу же отправился с неонатологами в специализированную клинику. А новоиспеченной маме через несколько дней сделали операцию, успешно удалив и гематому, и её причину.

- Наши врачи спасли сразу две жизни. Очень благодарна им. Я стала свидетелем слаженной командной работы профессионалов двух крупнейших клиник. С нетерпением жду выписки, чтобы поскорее встретиться с сыном. Это у меня первый ребенок, а я даже на руках его еще не держала и видела только мельком, – поделилась югорчанка.

Вскоре женщине снимут швы, но первые месяцы ей придется ограничивать физическую нагрузку.