В Сургутский район поступило более 4 500 доз вакцины Спутник Лайт Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутский район на начало октября поступило 4 607 доз вакцины от коронавируса Спутник Лайт.

В Сургутской районной поликлинике, которая обслуживает крупнейшие поселения района (не считая Лянтора) – Белый Яр, Солнечный и Барсово – вакцина тоже есть. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача поликлиники Александр Пелевин.

- Все сотрудники, начиная с регистратуры, предоставляют информацию о возможности привиться. Информации много, она есть и на стартовой странице в интернете. Продолжают работать мобильные пункты, мы выезжаем с мобильными бригадами в любые предприятия, где вакцинироваться готовы минимум пятеро, и прививаем. Сейчас градообразующие мероприятия начинают активно включаться, проходит полгода, они подключаются к ревакцинации. В целом ежедневно прививаем порядка 40 человек, - рассказал Александр Пелевин.

Единый пункт вакцинации Сургутской районной поликлиники в Барсово работает до 22 часов на базе отделения скорой помощи. В остальных поселениях в отделениях можно привиться до 19 часов.