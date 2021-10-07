В Советском районе появились две новые территории для досуга Фото: Пресс-служба администрации Советского района

Сразу две новые территории для досуга жителей открылось в городском поселении Таежный Советского района – это детская игровая площадка в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования и современный спортивный комплекс для выполнения норм ГТО, благодаря реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

Досуговая общественная территория общей площадью около 300 квадратных метров, с игровыми элементами и зоной отдыха, оборудована всего за несколько месяцев.

- Это инициатива граждан. Жители сами определяют, что им на их территории важнее, что первоочередное, поэтому стараемся всегда откликаться на такие пожелания, и помогаем гражданам, которые участвуют в реализации проектов своей долей софинансирования, - отметил глава Советского района.

Проект придумал один из жителей поселения Василий Рыжаков, его поддержали и остальные жители близлежащих домов, каждый внес свой вклад. В итоге появилась отличная многофункциональная игровая зона. Стоимость проекта составляет порядка одного 1 миллиона 800 тысяч рублей, из них 50 тысяч – это средства жителей.

Второй не менее важный объект для жителей Таежного, который появился на территории поселения – это комплекс для выполнения норм ГТО. Спортплощадка, площадью 50 квадратных метров, включает в себя 8 тренажеров. Оборудование для неё закуплено за счет средств окружного бюджета в рамках реализации проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта Демография. Теперь у детей и взрослых есть возможность не только активно проводить досуг на свежем воздухе, но и выполнять нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».