В Нижневартовске задержали водителя с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, по горячим следам раскрыто 40. Так, в Белоярском мужчина, находясь в посёлке Молодежный в квартире, украл у 55-летней женщины телефон. А в посёлке Высокий города Мегиона 20-летний молодой человек вместе с подростком залезли ночью на территорию частного дома и украли оттуда две батареи отопления. Нарушители находятся под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске сотрудник ГИБДД на автодороге «Нижневартовск – Радужный» остановил автомобиль «Лада Нива», за рулём которой находился 34-летний мужчина. Во время досмотра у мужчины нашли сверток с наркотиком. Подозреваемый ранее уже судим за аналогичное преступление.

Кроме того за сутки, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержан подозреваемый, который около дома по улице Нефтяников, похитил из кабины грузового автомобиля сотовый телефон. Ранее он также судим за кражу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.