В Сургуте «умные» камеры будут следить за порядком Фото: администрация Сургута

В Сургуте появилось оборудование с функцией распознавания лиц, его установили на 26 локациях. Порядка 50 камер появились в местах с самой высокой проходимостью людей. Специальное программное обеспечение фиксирует лица прохожих и реагирует на их нестандартное поведение - резкие движения, падения. Камеры могут выделить из толпы человека с оружием в руках. «Умную» систему распознавания лиц Сургут установил первым в Югре.

- Камеры реагируют на подозрительные действия, в том числе агрессивное поведение человека. Внимание оператора к таким ситуациям система привлекает с помощью звуковой сирены оповещения. Сами видеофайлы хранятся в базе в УМВД до 30 дней. Информация по лицам и поведению – до 90, – отметил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» Владимир Бабушкин.

По его словам, вопросы безопасности жителей города остаются приоритетными и особо контролируются Главой города. Специалисты надеются, что новое оборудование станет нашим помощником в оперативном предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций

Пока камеры работают в тестовом режиме. В полную силу они заработают до конца года. Также ожидается расширение системы – в перспективе оборудование может появиться в новых парках и скверах. На сегодня в Сургуте установлены 415 камер.