В Ханты-Мансийске стартовал II Всероссийский форум национального единства

Фото: Правительство Югры

Всероссийский форум национального единства стартовал накануне, 5 октября, в Ханты-Мансийске. На уникальной площадке участники смогут обменяться знаниями и опытом по реализации лучших практик в сфере государственной и национальной политики, сообщили в правительстве Югры.

Фото: Правительство Югры

По словам полномочного представителя Президента РФ в УФО Владимира Якушева, укрепление национального согласия – это стратегический приоритет для России.

Фото: Правительство Югры

- Ключевую роль в этом играет Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года, утверждённая главой государства. Реализация национальной политики требует партнерства органов власти, экспертного сообщества, гражданских институтов, - подчеркнул Владимир Якушев. - Одно из направлений такого сотрудничества - грантовая поддержка социальных проектов.

Фото: Правительство Югры

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, регион заинтересован во встрече с единомышленниками по вопросу межнационального согласия. Она поблагодарила участников за то, что они готовы делиться опытом и своими знаниями.

Фото: Правительство Югры

Напомним, II Всероссийский форум национального единства пройдет с 5 по 7 октября 2021. Он проводится для повышения эффективности реализации стратегии национальной политики России до 2025 года. Конференции, совещания, выставки, круглые столы и семинары пройдут как в очном, так и в онлайн-режимах.