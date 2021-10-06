Погода в Югре 6 октября 2021: ночью - мокрый снег, днем - потепление Фото: Татьяна Коркина

В Югре 6 октября ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь с мокрым снегом. На дорогах ожидается гололедица и изморозь. Ветер подует западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 C, днем +7…+12 C, местами до +2 C.

Погода в Югре 6 октября в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью местами осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-1 С, днем +7…+9 C.