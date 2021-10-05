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Происшествия5 октября 2021 18:18

В Нижневартовском лицее неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом

К счастью, пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневартовском лицее неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом

В Нижневартовском лицее неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске сегодня, 5 октября, в 11.30 экстренно эвакуировали учеников и сотрудников лицея №2. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это произошло из-за того, что у ребят появилась резь в глазах и першение в горле. Информацию оперативно направили в службу 112, и после этого людей отправили в СК «Арена».

Прибывшие на место полицейские осмотрели лицей и обнаружили в цокольном этаже баллончик со слезоточивым газом. К счастью, пострадавших из-за всей этой истории нет, о чем рассказал заместитель директора городского департамента образования Дмитрий Котов.

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Комментарий Дмитрия Котова о ЧП в лицее
Комментарий Дмитрия Котова о ЧП в лицее