В Нижневартовском лицее неизвестные распылили баллончик со слезоточивым газом Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске сегодня, 5 октября, в 11.30 экстренно эвакуировали учеников и сотрудников лицея №2. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это произошло из-за того, что у ребят появилась резь в глазах и першение в горле. Информацию оперативно направили в службу 112, и после этого людей отправили в СК «Арена».

Прибывшие на место полицейские осмотрели лицей и обнаружили в цокольном этаже баллончик со слезоточивым газом. К счастью, пострадавших из-за всей этой истории нет, о чем рассказал заместитель директора городского департамента образования Дмитрий Котов.