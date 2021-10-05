Житель Пыть-Яха отпразновал увольнение угоном чужого автомобиля. Фото: УМВД по ХМАО

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело против 34-летнего жителя Оренбургской области, которые подозревается в неправомерном завладении авто без цели хищения. А еще ему впаяли «административку» по факту управления автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Заявление об угоне своего автомобиля поступило от 49-летнего местного жителя. Он рассказал, что оставил свой автомобиль открытым с ключами зажигания и зашел в магазин. Когда он вернулся, обнаружил, что его машина вместе с «водителем» уезжает в неизвестность. Позже инспектор ДПС нашел угнанный автомобиль, который угонщик уже успел разбить. Он хотел было сбежать с места преступления, но его задержали.

Уже в полицейском участке фигурант рассказал, что работал вахтовиком на одном из предприятий города. Отметив алкоголем свое увольнение, он пошел за добавкой в магазин, увидел рядом с супермагазином тачку, открыл её и завел. План по угону у него возник сам по себе.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.