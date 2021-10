Погода в Югре 5 октября 2021: местами пройдет дождь с мокрым снегом Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 5 октября, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер будет дуть западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…-4 C, при прояснениях до -9 C, днем +1…+6 C, в западных районах до +12 C.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-3 С, днем +3…+5 С.