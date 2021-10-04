В Ханты-Мансийске на глаза полиции попался похититель кедровых орешков Фото: pixabay.com

Под подпиской о невыезде сейчас находится 30-летний житель Ханты-Мансийска, который подозревается в краже… кедровых орешков. Заявление о пропаже 20 мешков с ценным продуктом подал 53-летний индивидуальный предприниматель, обратившись в полицейский участок.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, похититель орешков привез мешки в пункт приема дикоросов, который находится на одной из производственных баз. Получив деньги за товар, подозреваемый ушел с базы, а потом вернулся туда, чтобы украсть орехи и продать их ещё раз. Правда, по другой цене – выше той, по которой он продал мешки предпринимателю.

Таким образом, мужчине причинен материальный ущерб на сумму 360 тысяч рублей. Теперь похититель орешков может сесть в тюрьму на шесть лет.