В Югре частично отремонтировали автодорогу Сургут – Нижневартовск. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре частично отремонтировали автодорогу Сургут – Нижневартовск – с 105 по 115 км и с 142 по 155 км. Объекты уже введены в эксплуатацию.

– Большое внимание мы уделяем качеству выполняемых работ, используем новые технологии. К примеру, для улучшения качества дорожного полотна и продления срока его эксплуатации применяем полимерно-битумный вяжущий асфальтобетон, а на стыках бетонного покрытия – битумно-полимерную ленту, – отметил генеральный директор АО «Автодорстрой» Иса Юсупов.

Специальная комиссия в составе представителей окружного управления автомобильных дорог, подрядной организации и общественности проверила качество выполненных ремонтных работ, основные геометрические параметры дороги, измерила коэффициент сцепления дорожного покрытия с колесом, ровность, уклоны. Замечаний у комиссии не возникло.