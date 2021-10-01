В Сургуте завершается первый этап благоустройства тепломагистрали на проспекте Пролетарский

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В Сургуте завершается первый этап благоустройства тепломагистрали на пр. Пролетарский. На данный момент участок трубопровода от ул. Геологической до ул. Университетской облагородили специальным защитным ограждением и протестировали систему освещения. Восстановлением газона подрядчик займется после того, как завершится техническая часть работ.

В планах на следующий год - установка защитного ограждения на участке от ул. Университетской до ул. Маяковского.

Отметим, что общая протяженность теплотрассы составляет около двух километров. Все расходы на планировку, установку и поддержание эстетического вида взяли на себя «Сургутские электросети». Общая сумма вложений составляет более 100 миллионов рублей.