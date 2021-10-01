В Нижневартовске почти у двух десятков человек выявили проблемы с сердцем

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Нижневартовской поликлинике №1 прошла профилактическая акция «Спасибо, сердце!». В ее рамках обследование прошли 73 пациента, им измерили основные показатели здоровья сердца и сосудов.

В итоге 18 из них практически сразу попали в поле зрения врачей-терапевтов. Внимание их привлекли высокие цифры артериального давления, а также повышенный холестерин в крови. При этом показатели глюкозы оказались в норме. Шестерым пациентам оказали медицинскую помощь в экстренном порядке, остальных направили на дополнительную диагностику и взяли под дальнейшее наблюдение.

Также медицинские работники в тандеме с волонтерами-медиками консультировали мужчин и женщин по поводу факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендовали вовремя обращать внимание на тревожные сигналы организма о нарушении работы сердца, регулярно обращаться в поликлинику, а также самостоятельно контролировать цифры артериального давления.

По словам и.о. заместителя главного врача по медицинской части Юлии Задворновой, задачей врачей и фельдшеров является недопущение экстренных состояний у пациентов, ведь за ними следуют сердечные катастрофы - инсульты и инфаркты. Если сравнить статистику акций прошлого и нынешнего годов, то количество нуждающихся в экстренной помощи увеличилось на два человека. А это значит, что такие мероприятия нужно проводить чаще и с еще большим охватом.