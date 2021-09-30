В парках и скверах Сургута проходит генеральная уборка. Фото - admsurgut.ru.

В парках и скверах Сургута проходит генеральная уборка. Территории очищают от проблемных деревьев и кустарников – это сухие и больные насаждения.

– Сначала обследуем территории, потом спиливаем либо ветки, либо дерево полностью, складываем и с помощью спецтехники вывозим на утилизацию. Это ежегодная процедура. В парках и скверах, в основном, проводим ее в августе и сентябре. По городу вдоль магистралей осуществляем обрезку регулярно в течение летнего периода. Спиливаем либо дерево, которое может упасть на прохожих, либо ветки, которые закрывают дорожные знаки и светофоры, – отметила начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Сейчас генеральная уборка завершается в парке «За Саймой», до конца октября она пройдет в парке «Кедровый лог» и сквере 38 микрорайона.