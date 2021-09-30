В Нижневартовске мужчина перевел 119 тысяч рублей за несостоявшееся свидание Фото: Вера Зенина

В полицию Нижневартовска обратился гость из Башкортостана, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел провести вечер в компании красивой девушки, с которой познакомился в Интернете, однако все пошло не по плану. Новая знакомая пригласила потерпевшего к себе в гости, но с определенным условием.

- Дама рассказала, что проживает в центре города, но точный адрес она сообщит только после перечисления 1 500 рублей. Заявитель, рассчитывая на приятное времяпрепровождение, перевел деньги, но после этого суммы только стали расти, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Еще 26 200 рублей мужчина отдал за код от подъезда, страховка обошлась ему в 22 400 рублей, а сами услуги дамы стоили 69 тысяч рублей. Но даже когда общая сумма переводов составила 119 тысяч рублей, встреча так и не состоялась. После этого потерпевший обратился в полицию.