В Нефтеюганском районе иномарка угодила в кювет: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 28 сентября на 757 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район).

- По предварительным данным, 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota», не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП он получил травмы, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа 12 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 - за отказ от медицинского освидетельствования, 3 - за повторное управление с признаками опьянения, 29 - за выезд на полосу встречного движения, 18 - за нарушение требований к перевозке детей.