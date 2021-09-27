В Березовском районе двое молодых братьев натворили дел: им грозит тюрьма Фото: Татьяна Коркина

Березовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 19-ти и 18-ти летних двоюродных братьев, которых обвиняют в нескольких преступлениях.

В феврале прошлого года обвиняемые незаконно проникли на территорию частного домовладения в ПГТ Березово, где из подсобного помещения похитили 2 сварочных аппарата. А в ночь с 27 на 28 марта злоумышленники через незапертое окно залезли в квартиру одного из домов посёлка, где похитили комплект бижутерии и 3 бутылки вина.

Кроме того, в августе 2020 года старший из братьев вышел на улицу после ссоры с отчимом, и избил случайно проходившего мимо ранее знакомого жителя города руками, а ещё ударил его камнем по голове. Как стало известно в этот момент преступник был пьян. А в декабре 2020 года в течение нескольких часов, находясь у себя дома и на прилегающей к дому этот же молодой человек избил руками и ногами, душил свою 16-летнюю девушку. А в январе 2021 года, после того, как девушка решила расстаться с ним, разместил её интимные фото в соцсети.

Несмотря на частичное признание вины одним из обвиняемых, следователи собрали достаточно доказательств их вины и уголовные дела направлены в суд.