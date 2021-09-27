В Сургуте больше 760 пациентов прошли реабилитацию после перенесенного COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургуте в отделении медицинской реабилитации поликлиники для взрослых «Нефтяник» проводят реабилитацию пациентов после стационарного лечения коронавируса, а также во время амбулаторного лечения после получения отрицательного результата ПЦР.

Врач-физиотерапевт учитывает все особенности течения заболевания и результатов обследования и определяет методику лечения.

- Задача медицинской реабилитации постковидных пациентов – это восстановление функционирования организма, а именно: улучшение вентиляции легких, повышение общей физической выносливости, повышение мобильности, – поясняет заведующий отделением медицинской реабилитации поликлиники для взрослых «Нефтяник» Анна Ганеева.

По словам специалиста, после курса реабилитации пациенты лучше себя чувствуют, восстанавливаются функции органов дыхания и уменьшается гипоксия.

С начала года после перенесённого коронавируса прошли реабилитацию 762 пациента, ещё 167 находятся на реабилитации в настоящее время.