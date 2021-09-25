В Югре мужчину, который хотел заказать проститутку, обокрал «администратор» интим-салона. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по Сургутскому району обратился 28-летний житель района. Он заявил о факте мошенничества.

Мужчина рассказал полицейским, что с помощью одной из поисковых систем в интернете нашел объявление о предоставлении интимных услуг, стоимость которых его полностью устраивала. Выбрав понравившуюся девушку по фотографии, заявитель позвонил на абонентский номер, указанный под фото.

– В ходе разговора мужчина, который представился администратором интим-салона, сообщил, что необходимо внести предоплату за услуги. Потом потребовал оплатить страховку. Потерпевший, будучи уверенным в достоверности информации, совершил шесть переводов денежных средств на сумму 37 500 рублей, – рассказали в ОМВД России по Сургутскому району.

Долгожданная встреча так и не состоялась. По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество».