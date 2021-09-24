В Нягани больше 16 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 Фото: Администрация Нягани

В Югре полностью завершили вакцинацию от COVID-19 уже более 525 тысяч человек. А в Нягани по состоянию на сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 16 120 человек. Прививочная кампания против СOVID-19 продолжается. Так, в Няганской городской поликлинике работает процедурный кабинет №127 по адресу: улица Уральская», 1. Поставить прививку без предварительной записи можно в будни: 08.00-17.30 часов, суббота: 08.00-13.00 часов. Вакцинация проводится по предварительной записи по телефону: 54530 добавочный: 1410, 1429, либо через портал «Госуслуги». Ещё оставить заявку на прививку можно на официальном сайте учреждения в разделе «Запись на прием» (вакцинация от COVID-19).

Как говорят медики, болезнь легче предупредить, чем лечить. Вакцинация – единственный способ остановить пандемию и избежать тяжелых последствий от COVID-19.