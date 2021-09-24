В Югре подвели итоги летней оздоровительной кампании Фото: официальный сайт администрации города Покачи

В Югре подведены итоги летней оздоровительной кампании. Со всего округа смогли с пользой отдохнуть в различных лагерях, санаториях и прочих учреждениях 32 182 ребенка. Больше семи с половиной тысяч ребят отдыхали за пределами региона, 100 детей побывали в детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена», 75 детей ещё поедут в федеральные детские центры до конца года. Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.

На заседании отметили, что число детей в группах, отрядах в стационарных организациях не превышала 75% их вместимости. Также в округе в течение лета проведено более 11 тысяч мероприятий, в том числе 1 784 мероприятия в дистанционном формате, в которых приняли участие более 204 тысяч детей, в том числе в дистанционном формате 62 тысячи детей.

По результатам опроса детей и их родителей по вопросу качества проведения оздоровительных смен, площадок краткосрочного пребывания детей в учреждениях Югры общий показатель удовлетворенности составил 96% со стороны родителей и 98% со стороны детей.

- Летом действовали 210 дворовых площадок с общим числом занимающихся более 35 тысяч человек. В Югре работали 40 спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе СДЮСШОР, ДЮСШ и других учреждений, охвативших 3 454 человека. Организовано 11 профильных смен на базе палаточных лагерей и загородных оздоровительных лагерей в Нижневартовском, Березовском и Советском районах с участием 498 подростков - рассказала заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух.

Новые проекты провели в Нижневартовске, Сургуте, а в Мегионе впервые прошли спортивные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Эстафета ГТО юнифайд».