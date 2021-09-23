Фото: департамент здравоохранения Югры

В больнице Лангепаса откроется ПЦР-лаборатория. Ее сотрудники будут проводить исследования по выявлению возбудителей острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, инфекций, передающихся половым путем, вызывающих онкологию, а также паразитарные заболевания.

- ПЦР-лаборатория - это возможность точной диагностики многих заболеваний. Вопрос о ее строительстве остро встал в период пандемии. Благодаря функционированию новой лаборатории, мы сможем в кратчайшие сроки получать результаты исследований, в том числе и на коронавирус. Начальная мощность лаборатории - 150 исследований в смену. Мы будем работать на два города: Лангепас и Покачи, - рассказал главный врач медучреждения Александр Нохрин.

Проведение исследований начнется в ближайшее время после получения санитарно-эпидемиологического разрешения на деятельность.