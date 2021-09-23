Жителя Радужного будут судить за реабилитацию нацизма Фото: Ольга Крыльцова

В Радужном будут судить 25-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

- Установлено, что мужчина с сентября 2019 года по май 2020 года оставлял комментарии под фото и видео о событиях Второй мировой войны, в которых положительно высказывался о действия фашистов, пытаясь реабилитировать их в глазах других людей, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-ЮГРЕ.

Также в ведомстве добавили, что размещенные обвиняемым тексты содержали оправдание идеологии фашизма (нацизма). Кроме того, мужчина напрочь отрицал факты преступлений, установленные приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Что касается обвиняемого, то он раскаялся в содеянном, признав, что ошибался в оценке действий нацистов.