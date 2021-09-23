В Нефтеюганске выпустили учебные банковские карты для борьбы с мошенниками

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске стартовала просветительская компания, цель которой - уберечь деньги горожан от телефонных мошенников. Для этого члены Общественного совета при ОМВД России по г. Нефтеюганску совместно с сотрудниками полиции выступили обучающие банковские карты.

Учебная карта не только полностью лимитирует обычную, но и носит полезную информацию о том, какие данные можно передавать посторонним лицам, а что называть не стоит.

- Участковые уполномоченные полиции в ходе профилактических обходов вручали учебные карты гражданам и призывали их быть бдительными и внимательными. Также сотрудники полиции с помощью обучающих карт разъясняли гражданам, что нельзя называть полные данные карт, CVC/CVV - код на обратной стороне карты, коды из СМС от банков, одноразовые пароли и кодовое слово, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Отметим, что уровень киберпреступности в Нефтеюганске по итогам восьми месяцев 2021 года остается на высоком уровне.