В Нижневартовске завершили ремонт участка дороги по улице Интернациональной Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске завершился ремонт одного из самых оживленных участков дороги по улице Интернациональной, который проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На отрезке в створе улиц Индустриальной и Зимней, протяженность которого около двух километров, работал подрядчик. Там, обновили бордюрный камень, в районе перекрестка и на регулируемом пешеходном переходе создали пандусы, нанесли дорожную разметку холодным пластиком. Современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь позволила создать более износостойкое покрытие дорожного полотна.

На протяжении четырех лет после завершения всех работ будут действовать гарантии. В случае. Во время проверки обратили внимание на тротуары, качество которых требует доработки. Пешеходные дорожки предстоит реставрировать организации, которая их содержит.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Нижневартовске с 2019 года. За это время отремонтировано более 30 километров дорожного покрытия.