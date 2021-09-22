В Лангепасе молодой парень задержан за кражу металлических труб Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки зарегистрировано 56 преступлений в Югре. Так, в Лангепасе 19-летний молодой человек, находясь в ночное время на дачном участке, расположенном на 12-м километре автодороги «Лангепас-Нижневартовск», украл 470 кг металлических труб и уголков. Парень находится под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске в районе улице Тихой задержан мужчина с наркотиками. У него нашли полимерный пакет с запрещенным веществом массой 0,95 грамма. Ранее мужчина уже судим за аналогичное преступление. В Советском районе в одном из банков при пересчете денег нашли поддельные 5 тысяч рублей. Ведётся проверка.

Кроме того, в Югре раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. В Сургуте нашли 20-летнего парня, который, находясь в городе Чайковский, в социальной сети обманул женщину, написав о том, что она выиграла 5 тысяч рублей от ювелирного магазина. Наивная женщина продиктовала данные своей банковской карты, с которой мошенник украл 3 тысяч рублей. Ранее судимый за такое же преступление подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.